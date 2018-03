Eviva Losada 02 maart 2018

Genoeg afgeteld: zondag is het de dood of de gladiolen voor Beerschot Wilrijk. Dat er nog een terugmatch in Brugge komt? Niet aan de orde nu. Daarvoor is de honger naar een vijfde promotie op rij te groot bij de fans. Beerschot hóórt bij de nationale elite. Vraag het maar aan Jan Mulder. Publiekslieveling Hernán Losada mag er in de 89ste minuut na een magistrale dribbel 3-0 van maken. Game over, Monaco B - pardon, Cercle Brugge - verslagen op de mat. In de loges knallen de champagnekurken, op tribune 3 ontstaan wonderlijke gezangen.





Dromen mag toch? De koele voetbalanalist vindt Cercle de logische favoriet na de fletse tweede periode van Beerschot Wilrijk. Maar zo werkt dat niet bij mij: het is precies vijftig jaar geleden dat ik voor het eerst naar het Olympisch Stadion trok, met broer en vader. De liefde zou nooit overgaan, in goede en - te veel - kwade tijden. Aan het eind van dat seizoen 1967-1968 zat ik op de Heizel, acht jaar oud. Paars-wit, toen nog Beerschot Athletic Club, verloor de bekerfinale na penalty's. De wraak volgde in 1979 en 2005. Met altijd weer die fans, die als geen ander weten hoe ze een feestje moeten bouwen. Aan het Atomium, op de Grote Markt of gewoon: op het Kiel.





Omkoping, financieel wanbeheer, investeerders met het zot in hun kop. Je moest als supporter wat slikken in de voorbije veertig jaar. Toch onthou je vooral de triomfen: onvergetelijke derbyzeges, of Anderlecht en Standard die kansloos afdropen. Helden van weleer? Juan Lozano, Guido Mallants, Patje Vervoort, Dirk Goossens. Hernán Losada mag in dat rijtje. Hij werd de exponent van de herrijzenis. De artistieke Argentijn, verveld tot Antwerpenaar, overspant de laatste drie gedaantes van 'Beerschot': van Germinal Beerschot, over het failliete Beerschot AC tot het succesrijke Beerschot Wilrijk. Straks wordt hij 36. Geen tijd te verliezen. Iconen van zijn formaat verdienen een groots slotakkoord in 1A. Uitbollen tegen Westerlo, Leuven of Union? Vergeet het. Zondag kan opnieuw geschiedenis worden geschreven. Als het moet: met bloed. Als het kan: met magi (PHT)