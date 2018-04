Eva Van Keer (CD&V) geen lijsttrekker meer 17 april 2018

02u46 0

Koude douche voor CD&V in het district Borgerhout: Eva Van Keer (28) trekt zich terug als lijsttrekker. Antwerps kopman Kris Peeters respecteert haar beslissing. Er is nog geen vervang(st)er.





Eva Van Keer, een bankbediende met een Zuid-Afrikaanse vader en Belgische moeder, geldt als een van de beloftevolle twintigers die CD&V in de districten en de stad wil uitspelen.





Opmerkelijk is dat Van Keer stand-upcomedy beoefent. Ze leek dus een troef voor CD&V in Borgerhout. Maar dat verhaal is na vijf maanden voorbij. In een korte reactie laat ze weten dat ze lijsttrekker wou zijn omdat er plaats zou zijn voor haar kijk op de samenleving. "Maar hoe we een antwoord moeten bieden aan de sociale en economische uitdagingen, die ik als centrumrechts zou omschrijven, vindt geen vruchtbare grond binnen CD&V."





"Als Eva Van Keer denkt haar opvattingen niet terug te vinden in onze partij, dan is het beter dat ze haar kandidatuur nu opheft en niet na de verkiezingen", zegt Miet Deckers, woordvoerster van Kris Peeters.





Van Keer zou nog politieke ambitie hebben, maar het is niet duidelijk wat ze nog wil doen. (PHT)