Eva Van Keer (27) ruilt CD&V voor N-VA 12 mei 2018

Een week na de opmerkelijke transfer van Tracy Enta van Groen naar Open Vld, kan N-VA in Borgerhout uitpakken met een nog straffere nieuwkomer: Eva Van Keer (27), die zich in april terugtrok als het lokale nummer 1 voor CD&V. "Met haar ideeën zit ze op onze lijn", zegt N-VA-lijsttrekker Alain Herremans. Van Keer staat op de derde plaats van de districtslijst. Eva Van Keer is bankbediende en in haar vrije tijd stand-upcomedian. Na haar vertrek bij CD&V liet ze uitschijnen dat daar geen plaats was voor haar centrumrechtse overtuiging. In een gesprek met De Standaard bevestigt ze dat nu. "Er werd ons duidelijk gemaakt dat een samenwerking met Groen en sp.a te verkiezen is boven N-VA. Ik vind dat een centrumpartij dat niet kan zeggen." Van Keer legde haar bezwaren op tafel, maar dat hielp niet. Na een bezinningsperiode stapt ze over naar N-VA. Ze voelt zich er warm onthaald. (PHT)