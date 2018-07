Engelselei wordt 'wandel- en fietsboulevard' 05 juli 2018

Na de renovatie van de centers onder de spoorwegen wordt de Engelselei grondig onder handen genomen. Het districtsbestuur wil van deze straat een groene wandel- en fietsboulevard maken.





In het najaar van 2018 starten aannemers met het hernieuwen van de voetpaden en van de rijweg in de Engelselei, in het stuk tussen de Oudstrijdersstraat en de Stenenbrug. Om het comfort voor de zwakke weggebruiker te verbeteren, wordt er ook een doorsteek voorzien voor fietsers en voetgangers ter hoogte van het dienstencentrum De Fontein. (BJS)