En daar is schietpartij nr. 21 FLAT VAN LID DRUGSBENDE AAN KATTENBERG ONDER VUUR GENOMEN TOON VERHEIJEN

26 februari 2018

02u25 0 Borgerhout Gangsters hebben vrijdagnacht minstens negen keer gevuurd op een appartement in Borgerhout. In het flatgebouw woonde tot voor kort nog Nasserdine T., een lid van de Turtlebende. De man gaf zich in november aan in het kader van een drugsonderzoek, vermoedelijk omdat hij zich daar veiliger voelde dan op straat. Het is in 1,5 jaar al de 21ste schietpartij in en rond Antwerpen die (vermoedelijk) met drugs verband houdt.

Om half vijf in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er schoten gelost op het groezelige gebouw in de Kattenberg. Op het gelijkvloers is een magazijn gevestigd, met daarboven enkele appartementen. Het is het pand waar Nasserdine T. stond ingeschreven, die smalend de 'dikke Turtle' wordt genoemd. In totaal zijn er vijf kogelinslagen terug te vinden in de gevel van de woning. Één kogel doorboort het raam van een slaapkamer op de tweede verdieping. Op straat vinden de speurders negen kogelhulzen. "Het is inderdaad de woning van mijn cliënt die onder vuur is genomen", zegt advocaat Tim Smet.





"De aanleiding is mij ook niet helemaal duidelijk want mijn cliënt zit al sinds eind vorig jaar in de gevangenis. De moordbrigade is een onderzoek begonnen. Laat ons hopen dat de familie zo te weten komt wie achter deze aanslag zit", aldus de advocaat nog. De 29-jarige Nasserdine, een bekende drugscrimineel in Antwerpen, meldde zich in november vorig jaar vrijwillig bij het gerecht aan. De man werd sinds begin 2017 gezocht in het kader van een onderzoek tegen de familie S., beter bekend als De Mixers. De Mixers wordt beschouwd als één van de belangrijkste drugsbendes in Antwerpen die zich op grote schaal bezighouden met cocaïnedealen.





Camerabeelden

In de buurt lijkt niemand iets te weten of te willen zeggen over de schietpartij vrijdagnacht. In café Plaza Real waren wel klanten aanwezig, maar gezien het late uur was de geestestoestand van de 'getuigen' niet meer honderd procent. Ze zullen mogelijk nog wel ondervraagd worden door de speurders. Het parket neemt de zaken in elk geval ernstig. "Met hoeveel de daders waren en hoe ze zijn gevlucht, is voorlopig niet duidelijk", vertelt Christel Minne van het Antwerps parket. "We gaan nog enkele camerabeelden moeten nagaan van privéwoningen in de omgeving. Mogelijk is daar iets op te zien."





"Woelige buurt"

Het parket sluit niet uit dat er een link is met het drugsmilieu. "Maar we willen ons niet alleen richten op die piste, want we zitten daar in een nogal woelige buurt." Uiteindelijk vielen er geen gewonden.De schietpartij in Borgerhout komt er net in het weekend dat er details uitlekten over een onderzoek door de lokale politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid over Borgerhout. Volgens de onderzoekers is de illegale economie er groter dan de legale economie en is crimineel geld stilaan 'algemeen aanvaard'. Nog volgens het onderzoek zwaaien enkele clans de plak. De Marokkanen beheren volgens de studie de drugshandel, de Turken de illegale gokkantoren en de Nederlands-Pakistaanse clan de netwerk van obscure nachtwinkels.





Het onderzoek was ook nog eens voer voor de oppositie in Antwerpen - en dan vooral Wouter Van Besien van Groen - om uit te halen naar Bart De Wever. Die pareerde echter dat met het Stroomplan er nu echt werk gemaakt kan worden van het bestrijden van criminele netwerken en malafide handel.