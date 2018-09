Eerste schooldag op bouwwerf 04 september 2018

De Vlinderboom in het Te Boelaerpark heeft momenteel meer weg van een bouwwerf dan van een school. De aannemer was op 25 juni begonnen met renovatiewerken aan de speelplaatsen en zou die tegen het nieuwe schooljaar opleveren. Maar de werken lopen vertraging op. Verwacht wordt nu dat de speelplaats van de kleuterschool op vrijdag 14 september klaar zal zijn. Op de speelplaats van de eerste drie leerjaren is het wachten tot vrijdag 28 september.





Bij de ouders kwam het nieuws van de vertraging niet helemaal onverwacht. "Tijdens de zomermaanden heb ik gemerkt dat er niet echt hard is doorgewerkt", zegt een moeder. "Vandaag zijn de werkmannen wél druk in de weer. Helemaal veilig vind ik het niet. Sommige kinderen moeten zich tussen het werfverkeer een weg naar school banen." (BJS)