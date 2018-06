Eerste J100-top ontvangt schepen Ait Daoud 28 juni 2018

Minister van Jeugd Sven Gatz kon er omwille van begrotingsperikelen niet bij zijn, maar schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud was wel aanwezig op de J100 top op Spoor Oost. Een vijftigtal jongeren ontvingen de schepen op de plek waar hun Droomhut gebouwd zal worden. "De stedenbouwkundige vergunning is ingediend en Rant Architecten heeft de eerste ontwerpen klaar", vertelt Filip Balteau van JES. De schepen kreeg uitleg bij die plannen en daarna gingen enkele jongeren het gesprek aan over vier beleidsthema's: werk, onderwijs, samenleven en veiligheid. De J100 is opgericht door 11 Antwerpse jeugdorganisaties om samen met hun jongeren antwoorden te zoeken op de verdeeldheid in de stad. Honderden jongeren werken mee en organiseren debatten en wijkwandelingen. Twee keer per jaar nodigen ze politici uit tijdens een Top J100. Minister Gatz beloofde in het najaar langs te komen. (ADA)