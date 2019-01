Eerste elektrische straatlampen van België gerestaureerd De smeedijzeren lantaarns aan het districtshuis van Borgerhout vormden de eerste elektrische verlichting in de openbare ruimte van ons land. BJS

30 januari 2019

09u26 0 Borgerhout De smeedijzeren lantaarns aan het districtshuis van Borgerhout zijn gerestaureerd. De historische straatlampen vormden de eerste elektrische verlichting in de openbare ruimte van ons land.

De originele smeedijzeren lantaarns aan de inkomzone van het districtshuis van Borgerhout op het Moorkensplein waren roestig en misten verschillende onderdelen zoals de saterkopjes (kop van een bosgod). De lantaarns werden daarom volledig gedemonteerd en in een atelier behandeld. Dankzij de enige overgebleven van de acht saterkoppen konden de ontbrekende opnieuw gegoten worden.

Borgerhout was de eerste gemeente van het land die rond 1889 elektrische verlichting in de openbare ruimte introduceerde. Hoewel er tijdens de bouw van het districtshuis al gasleidingen voorzien waren, werd er omwille van een conflict tussen de gemeente Borgerhout en de Antwerpse Gasmaatschappij, tóch voor elektrisch licht gekozen. Dit dankzij de onderhandelingen tussen Burgemeester Moorkens en de Société Industrielle d’Electricité in Brussel. De nieuwe lantaarns werden omgebouwd tot elektrische verlichtingsarmaturen. Vandaar dat er nog verschillende kenmerken terug te vinden zijn van gaslantaarns.