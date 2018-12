Eerste BOhA-award uitgereikt philippe truyts

07 december 2018

Drie ondernemers uit Borgerhout mogen de allereerste BOhA-award op de schouw zetten. De prijzen zijn op het districtshuis uitgereikt. Laureaat van de jury is The Vandal, een online kledingmerk voor fietsliefhebbers.

De Borgerhoutse Ondernemers Award is een initiatief van negen enthousiaste buurtbewoners. Het publiek koos na een maand lange stemronde het huiskamerrestaurant Pepper & Mint als favoriet. Ook cateraar ‘From Syria With Love’ viel nog in de prijzen.