Drugscafé moet al voor derde keer dit jaar verplicht dicht 25 augustus 2018

De burgemeester heeft café Kebdana in de Gijselstraat gesloten wegens drugsfeiten. De politie kreeg opnieuw melding over drughandel in een café aan de Gijselstraat. Daarom werd het pand geobserveerd. De politie stelde vast dat een aantal bezoekers de zaak slechts enkele minuten bezocht. Te kort om iets te kunnen drinken. Bij controle werden bij bezoekers pakjes hasj gevonden. Bij aankomst van de drugskopers verliet telkens iemand het café om iets uit een fietstas te nemen. De politie voerde ook in het café een controle uit. Eén van de verdachten bleek in het bezit van 640 euro cash. De andere verbleef illegaal in het land en had 175 euro op zak. De vader van de zaakvoerder had 760 euro bij zich. In de keuken werd 1,33 gram hasj aangetroffen. Ze werden alle drie aangehouden. Het is al de derde keer dit jaar dat het café wordt gesloten. (NBA)