Drugscafé in Bleekhofstraat moet dicht: “Klant sloeg met 17 gram hasj op de vlucht” BJS

25 februari 2019

17u55 1 Borgerhout Het Antwerpse stadsbestuur heeft café Florido! in de Borgerhoutse Bleekhofstraat gesloten wegens herhaaldelijke illegale praktijken. De zaak moet twee maanden dicht, van 4 maart tot en met 3 mei.

Bij controles in het verleden trof de politie in café Florido! regelmatig personen aan die drugs bij hadden of gebruikten. De zaak werd al eens zes weken lang bestuurlijk gesloten. Tijdens een gecoördineerde teamactie, gericht op cafés in de buurt van Borgerhout die gekend zijn voor overlast, controleerde de politie de zaak het afgelopen weekend opnieuw.

Toen de politie voor het café stopte, zagen zij een man die de zaak net had verlaten en met snelle pas richting de Provinciestraat liep. Toen de man werd tegengehouden, leek hij onmiddellijk iets weg te gooien. Bij verdere controle bleek dat de man 17 gram hasj bij zich had. Hierna voerde de politie een controle uit in het café. De zaakvoerder was aanwezig en zat in de ruimte vooraan met enkele klanten. In de rokersruimte van het café zaten 16 klanten, van wie er zes hasj op zak hadden. In een ruimte achter de rokersruimte werden bovendien drie half opgerookte joints gevonden. Een drughond reageerde op verschillende plekken in het café, waaronder de rokersruimte en de ruimte er achter, onder tafels en aan de kassa. Na deze vaststellingen werd het café verzegeld en werd de uitbater gearresteerd en verhoord. Ook het gsm-toestel van de uitbater werd gecontroleerd en er werd een huiszoeking bij hem uitgevoerd.

De pandeigenaars verklaarden niet op de hoogte te zijn van de activiteiten. Eén van de eigenaars geeft wel aan dat de huurder die in het naastgelegen pand woont al jaren last heeft van de zaak, en dat de sluiting van het café volgens hem een goede zaak zou zijn voor de buurt.