Drugsbrigade valt binnen in cafés op Turnhoutsebaan in Borgerhout Patrick Lefelon

17 december 2018

22u04 2 Borgerhout De politie viel vanavond rond 20 uur binnen in een viertal cafés en appartementen op de Turnhoutsebaan en in de onmiddellijke omgeving ervan. Verschillende verdachten zijn meegenomen. Het gaat om een actie van het speciaal opgerichte KALI-team voor strijd tegen drugsmaffia.

Het Antwerpse parket zegt dat deze actie een sluitstuk is van een gerechtelijk onderzoek dat al in 2016 op gang kwam. Een familie wordt verdacht van drugshandel en van het witwassen van crimineel geld. Bij de actie zijn ook sociale en economische inspecties betrokken.

Volgens getuigen viel de politie tegelijkertijd binnen in vier cafés en in twee appartementen. Er zijn verschillende verdachten meegenomen. Enkele cafés werden verzegeld. Een van de gesloten cafés is de Masira-bar, waar al herhaaldelijk invallen zijn geweest.