Drugsbaron achter verzegelde cafés in Borgerhout

moet schatkist nog 2,2 miljoen euro Patrick Lefelon

19 december 2018

17u40 0 Borgerhout Drugsbaron Abdelhakime D. moet de Belgische schatkist nog de ronde som van 2,2 miljoen euro betalen. Die schuld liep zijn familie op in 2004 na een veroordeling wegens cocaïnehandel. De drugsbrigade van de Antwerpse politie viel maandag binnen in vier cafés op de Turnhoutsebaan in Borgerhout van waaruit drugsbaron Abdelhakime D. tegenwoordig zijn drugshandel drijft.

De cafés zijn verzegeld nadat er sporen van drugshandel werden gevonden. In totaal is 7 kg cocaïne in beslag genomen. Vijf verdachten zijn gearresteerd en verschijnen morgen voor de raadkamer.

Het doelwit van de actie was de Marokkaanse drugscrimineel Abdelhakime D. (61). Hij werd nergens aangetroffen bij de razzia. De Marokkaanse man en zijn broer Mohammed zijn in 2004 al eens veroordeeld tot 8 jaar cel wegens drugshandel. De zoon van Abdelhakime en zijn neefje kregen toen een werkstraf.

De drugsfamilie had volgens de rechters maar liefst 2,2 miljoen euro verdiend met de verkoop van cocaïne vanuit drie vzw’s in Borgerhout. Die drugswinsten moest de familie terugbetalen aan de Belgische staat maar daar is nooit iets van in huis gekomen.

Een bron in het drugsmilieu: “Na zijn vrijlating is Abdelhakime gewoon herbegonnen. Hij kocht cafés op, zette stromannen in als zaakvoerder en zorgde voor een voorraad van cocaïne. Vooral kleine gebruikers kwamen naar die cafés omdat er dosissen cocaïne per 0,5 gram werden verkocht. Die man trok zich niets aan van de leeftijd van zijn klanten. Hij verkocht zelfs aan veertienjarigen.“

Sociale woning

Abdelhakine D. werd in 2016 veroordeeld omdat hij een attest voor bedrijfskennis had laten vervalsen. De man staat al jaren officieel ingeschreven in een sociaal appartement van Woonhaven in het Europark op Linkeroever.

Volgens het Antwerpse parket nam het Kali-team, dat is samengesteld uit politie- en inspectiediensten, deel aan de actie van maandagavond. Dat team is enkele maanden geleden voor een uitgebreide rogatoire commissie naar Marokko geweest. Er is toen ook beslag gelegd op vastgoed van de familie D.

“Ben benieuwd of de cafés definitief dicht blijven”, zei de uitbater van café De Griffier op de Turnhoutsebaan gisteren. Zijn café ligt naast Bar Masira dat maandag voor de 9de keer werd verzegeld.