Drugs verstopt in afgebroken bezemsteel 19 mei 2018

De politie heeft gisteren een café in Borgerhout verzegeld op vraag van het parket. Toen de zaak in de Montfortstraat gecontroleerd werd, waren er zes personen aanwezig. Eén van hen was illegaal in het land en één persoon was in het bezit van een gebruikershoeveelheid hasj. De man verklaarde dat hij de drugs gekocht had in het café van een man die niet meer aanwezig was. De uitbater van de zaak was ook niet ter plaatse tijdens de huiszoeking. In de toiletten vond de politie een afgebroken bezemsteel met 23 apart verpakte dosissen hasj, goed voor 40,72 gram. De verpakking die op de verdachte werd aangetroffen, was identiek aan degene in de bezemsteel. Op basis van die vaststellingen besliste burgemeester Bart De Wever (N-VA) om het café een sluiting van één maand op te leggen. (BSB)