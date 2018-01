Dronken vandaal valt in slaap 26 januari 2018

Een dronken vandaal is woensdagnacht, nadat hij drie wagens in de Maréestraat had beschadigd, op de grond in slaap gevallen. De politie werd opgetrommeld door een buurtbewoner die het lawaai had gehoord. Toen de agenten ter plaatse kwamen, was hij dus al in slaap gevallen. Hij had ook lichte verwondingen aan het hoofd en aan zijn handen. Hij is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat de verdachte in dronken toestand verkeerde kon hij niet meteen verhoord worden. (VTT)