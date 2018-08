Dronken bestuurder rijdt door rood en knalt op fietser 04 augustus 2018

02u34 0

Op de Stenenbrug in Borgerhout raakte een fietser donderdagavond gewond toen hij werd aangereden door een personenwagen. Volgens een getuige had de fietser groen licht, toen een auto met hoge snelheid door het rood reed en de fietser opschepte. De man werd ter plaatse aangetroffen door de politie en legde een positieve ademtest af. Hij wordt op een latere datum verhoord. De fietser verkeerde niet in levensgevaar, maar moest wel de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. (BSB)