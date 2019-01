Dronken bestuurder (69) rijdt 24-jarige aan om ongeval te ontvluchten Sander Bral

22 januari 2019

Op de Stenenbrug in Borgerhout, ter hoogte van de Collegelaan, vond maandagavond een aanrijding plaats. Twee voertuigen stonden stil voor het rode licht, toen het eerste voertuig, een lichte vrachtwagen, plots achteruit reed en hierbij de achterligger raakte. De 24-jarige bestuurder die werd aangereden, verwittigde de politie omdat hij vermoedde dat de tegenpartij onder invloed was van alcohol. De passagier van de personenwagen, ook 24 jaar, plaatste zich voor de lichte vrachtwagen om te beletten dat de bestuurder zou vertrekken voor de politie ter plaatse was. De 69-jarige bestuurder probeerde desondanks te vertrekken en raakte de passagier aan het been. Die raakte lichtgewond. Bij aankomst van de politie bleek de bestuurder van de lichte vrachtwagen niet in staat om een ademtest af te leggen. Hij werd onderworpen aan een bloedproef. Zijn rijbewijs werd onmiddelijk ingetrokken.