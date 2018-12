Drie gewonden door knal tussen tram en wagen op Turnhoutsebaan Sander Bral

24 december 2018

13u59 0 Borgerhout Op de Turnhoutsebaan zijn drie personen gewond geraakt nadat een personenwagen in de flank geraakt werd door een tram. De bestuurster van de wagen moest bevrijd worden door de brandweer. Ze werd afgevoerd met zware verwondingen.

Een personenwagen en een tram van vervoersmaatschappij De Lijn zijn maandagmiddag tegen elkaar gebotst op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. “De wagen sloeg linksaf en stak de tramsporen over”, weet Willem Migom van de lokale politie Antwerpen. “De bestuurster had de aankomende tram niet opgemerkt, die geen aanrijding meer kon voorkomen. De wagen werd in de flank geraakt. De bestuurster moest bevrijd worden door de brandweer en werd met zware verwondingen maar zonder levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.”

Twee passagiers in de wagen raakte lichtgewond. In de tram vielen er geen gekwetsten. De Turnhoutsebaan was in beide richtingen afgezet terwijl de hulpdiensten hun werk deden.