Dolle achtervolging eindigt in Borgerhout: drie verdachten opgepakt, één inspecteur gewond Sander Bral

30 maart 2019

10u43 6 Borgerhout Na een lange achtervolging heeft de lokale politie drie mannen opgepakt op de Singel in Borgerhout. De verdachten ontvluchtten in de nacht van vrijdag op zaterdag een controle van de Nederlandse politie. De dolle achtervolging strandde in Borgerhout en de politie moest meerdere waarschuwingsschoten lossen.

De Nederlandse politie wilde vrijdag rond middernacht een voertuig controleren dat mogelijk als gestolen werd opgegeven. De drie inzittenden werkten niet mee en gingen er vliegensvlug vandoor via de E34 richting Antwerpen. De Nederlandse politie kreeg aan de grens bijstand van de federale politie en ook de lokale politie werd opgeroepen tijdens de achtervolging waar snelheden tot wel 180 kilometer per uur werden gehaald.

Op de Singel in Borgerhout rolde de politie een spijkerketting uit over de rijbaan. De vluchtende wagen reed over de spijkers en kwam tot stilstand. De drie inzittenden probeerden te voet weg te vluchten langs de berm tussen de Singel en de Ring. Na een korte achtervolging te voet kon de lokale politie alle drie de verdachten bij de kraag vatten. Ze werden meteen overhandigd aan de collega’s van de federale politie en gearresteerd.

Zowel de lokale als federale politie losten meerdere waarschuwingsschoten tijdens de achtervolging. Eén inspecteur raakte lichtgewond en verschillende politiewagens liepen schade op omdat de verdachten meermaals inreden op de politie.

“De achtervolging werd in gang gezet in het Nederlandse Tilburg”, zegt Lieselotte Claessens van het parket van Antwerpen. “Ze kwam via Postel België binnen en liep verder via Mol richting de E34. Daar werd de achtervolging verder gezet via de snelweg richting Antwerpen tot aan de afrit Borgerhout op de Ring. De vluchtende bestuurder begin meerdere ernstige verkeersovertredingen. Alle drie de gearresteerde inzittenden zijn Irakezen van Koerdische afkomst. Het gaat om twee meerderjarigen van 29 en 31 jaar. De derde verdachte is mogelijk minderjarig. Ze werden zaterdag verhoord door de politie en zondag mogen ze het gaan uitleggen bij de onderzoeksrechter die over hun aanhouding zal beslissen.” Het is nog niet duidelijk waarom de Irakezen in eerste instantie wegvluchtten.

Vier knallen



Heel de operatie bracht een geweldige politiemacht op de been van verschillende instanties. Getuigen van de arrestatie in Borgerhout spraken over een politiehelikopter en tot wel dertig politievoertuigen. Ook de waarschuwingsschoten van de politie werden in Borgerhout gelost. Getuigen hoorden tot wel vier luide knallen in de buurt.