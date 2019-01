Docu over vrijwilligers De Roma in première ADA

09 januari 2019

In De Roma is de documentaire ‘De Roma is van ons’ in première gegaan van televisiemaakster Lies Van der Auwera. Ze volgende enkele maanden acht vrijwilligers die zich elke dag inzetten voor De Roma. Eén van hen is Luc Verlinden. Hij werkt tegenwoordig vooral achter de bar. “Ze hebben me als laatste gevraagd om mee te doen. Eerst twijfelde ik maar uiteindelijk hebben ze me kunnen overtuigen. Ik heb de documentaire al gezien en ik ben ongelofelijk trots dat ik hier deel heb van mogen uitmaken. De Roma komt erg mooi in beeld,” vertelt hij. Voor Lies is deze documentaire haar eerste solowerk en dat brengt toch wat stress met zich mee. “Het is je kindje dat je afgeeft en je geeft je volledig bloot. Het is nu aan de mensen om er hun mening over te geven. De vrijwilligers waren alvast enorm enthousiast en dat is het belangrijkste.” Deze documentaire is voor Van der Auwera een opstapje naar meer van dergelijke projecten. Als televisiemaakster (De Rechtbank) wil ze zich meer focus op eigen werk. “Deze documentaire was een soort test voor mezelf om na te gaan wat ik op mijn eentje kon bereiken.”

De documentaire zal binnenkort ook te zien zijn op Canvas.