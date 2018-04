Dochter en kleindochter "uit liefde" misbruikt: 13 jaar cel 28 april 2018

02u48 0 Borgerhout Een 59-jarige pedofiel uit Borgerhout kreeg 13 jaar cel omdat hij zijn eigen dochter 15 jaar lang had misbruikt. Nadat de man zich ook aan haar 3-jarig dochter had vergrepen, stapte de vrouw naar de politie. "Ik deed het uit liefde", verdedigde J.D. zich.

De dochter van J.D., die nu 30 jaar is, deed op 15 mei 2017 aangifte. Ze confronteerde haar vader en hij erkende dat hij het kind betast had. Hij had niet gedacht dat ze het zich zou herinneren en dat ze het thuis zou vertellen. Van verkrachting was er volgens hem geen sprake.





Zijn dochter stapte meteen naar de politie. Ze was zelf ook jarenlang door de beklaagde misbruikt, van toen ze 3 was tot de leeftijd van 18 jaar. Het gebeurde vooral op woensdagnamiddag, omdat haar moeder dan niet thuis was. Ze mocht van hem niets zeggen, anders zou ze de gevolgen moeten dragen. Het misbruik stopte pas nadat ze bij haar vriend was ingetrokken.





De rechtbank vond alle feiten bewezen, ook de verkrachting van zijn kleindochter. "De familiale context vergoelijkt de feiten niet", zei de rechtbank.





J.D. was na twee maanden voorhechtenis vrijgelaten onder voorwaarden, die hij goed naleefde. Hij maakt sindsdien iedere maand 300 euro over aan de advocaat van zijn dochter en is in behandeling voor zijn problematiek. J.D. moet zijn slachtoffers ook 15.000 euro aan schadevergoedingen betalen.





Mounir Souidi, de advocaat van J.D, overweegt hoger beroep aan te tekenen. "Mijn cliënt heeft hulp nodig, dat is overduidelijk. Zo iemand steek je toch geen jaren in de cel. Wat heeft dat voor zin?" (BJS)