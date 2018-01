Districtshuis opent feestelijk de deuren 02u46 0

De renovatiewerken aan het districtshuis van Borgerhout zijn bijna klaar. Op dinsdag 16 januari wordt het districtshuis opnieuw in gebruik genomen met een feestelijke heropening. Naast de ceremoniële functies zal de volledige dienstverlening van districts- en loketwerking er onderdak krijgen. In april 2016 gingen de renovatiewerken van start. De gelijkvloerse verdieping werd volledig opengewerkt. Hier vind je het stadsloket. Op de eerste verdieping komen de diensten van de districtswerking: secretariaat, publiek domein, cultuur, jeugd, sport, senioren, wijkoverleg en communicatie. Voor de trouwers gaat de grote poort aan de voorzijde van het districtshuis open. De trouwzaal, de ontvangstzaal en de raadszaal hebben hun vertrouwde plaats op de tweede, ceremoniële verdieping behouden. Op de zolder zijn een refter en een lounge voor het personeel ondergebracht. Het dak is deels als terras ingericht.





Je kan het vernieuwde districtshuis bezoeken op 16 januari tussen 16 uur en 19.30 uur. (ADA)