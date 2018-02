District op zoek naar Toiletpoëzie 15 februari 2018

02u55 0

In het kader van de Week van de Amateurkunsten organiseert het district Borgerhout de wedstrijd 'Toiletpoëzie'. Met de gedichtenwedstrijd 'Toiletpoëzie' gaat het district Borgerhout op zoek naar schrijftalent. Elke ervaren en minder ervaren creatieveling die ouder dan 16 is, krijgt de kans om een eigen gedicht in te zenden. Er zijn drie vereisten: het gedicht moet in het thema Borgerhout passen, mag maximum 100 woorden tellen en mag niet geplagieerd zijn. Tot 16 maart kunnen inzendingen op www.azertfactor.be ingestuurd worden. De favorieten komen tijdens de Week van de Amateurkunsten in het toilet van verschillende cultuurhuizen en horecazaken te hangen. De top drie krijgt ook een poëziecursus van Creatief Schrijven over Hugo Claus cadeau. Eén gedicht krijgt een permanente plek in bib Vrede, de bibliotheek van Borgerhout. (NBA)