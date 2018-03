District onderzoekt invoer schoolstraat 20 maart 2018

Het district Borgerhout onderzoekt samen met de Vrije Basisschool Mozaïek de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Er wordt onderzocht of de Schoenstraat ingericht kan worden als 'schoolstraat'. Een 'schoolstraat' wordt aan het begin en het einde van de schooldag een half uurtje afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Een vrijwilliger of gemachtigd opzichter bewaakt de afsluiting aan de uiteinden van de straat. Bromfietsen, auto's, lichte en zware vrachtwagens en bussen kunnen er dan niet in, fietsers en voetgangers wel. Het district vraagt de mening van buurtbewoners. Zij kunnen een enquête invullen op www.borgerhout.be. (ADA)