District Borgerhout steunt internationale vrouwenacties met spandoek ADA

08 maart 2019

14u14 0

“Als vrouwen stoppen, stopt de wereld.” Met die slogan wil het district Borgerhout vrijdag de internationale vrouwenacties ondersteunen en de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen aan de kaak stellen. Van een loonkloof van meer dan twintig procent tot een pensioen onder de armoedegrens, het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen is nog steeds torenhoog. Maar ook het geweld tegen vrouwen neemt niet af. Naar schatting één op de drie vrouwen komt ermee in aanraking in haar leven.

“We steunen deze acties voor 100 procent want op een dag als vandaag wordt duidelijk hoeveel structurele discriminatie er nog bestaat in ons land en ons district”, zegt districtsschepen van Diversiteit en Samenlevingsopbouw Ben Van Duppen (PVDA). “Bovendien leidt gelijkheid voor vrouw en man tot meer gelijkheid in heel de maatschappij en stelt het verstikkende genderstereotypes in vraag. Daar vaart heel de samenleving wel bij.”

Meer over PVDA

Borgerhout

samenleving