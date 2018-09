Dief steelt onderdelen van fietsen en auto's 04 september 2018

02u43 0

De politie moest in de nacht van zondag op maandag ter plaatse komen in de Bijlstraat in Borgerhout. Daar probeerde een 37-jarige man een fiets te stelen. Hij was in het bezit van twee fietszakken en een doos. De verdachte werd op heterdaad betrapt en gearresteerd. Hij bleek gekend voor een waslijst aan feiten. Zijn tassen bleken gevuld met onderdelen van auto's en fietsen zoals een brandblusser, een gevarendriehoek, een fietsbel, een zadel en een autobatterij. In één van de tassen werden bovendien boorddocumenten van een auto gevonden. De eigenaar werd opgespoord en kreeg zijn gestolen documenten terug. (BSB)