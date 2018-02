Dief met cannabis betrapt in ziekenwagen 13 februari 2018

03u08 0

In een ziekenwagen in de Gijselsstraat in Borgerhout werd zondagmiddag een dief betrapt. De verdachte had in het voertuig ingebroken en probeerde een gsm te stelen, maar werd betrapt door enkele ambulanciers. De man werd agressief, deelde enkele klappen uit en verwondde hierbij ook zichzelf. Ook tegenover de politie gedroeg hij zich zeer weerspannig en agressief. Na controle bleek dat de man cannabis op zak had. Na verzorging in een andere ziekenwagen die ter plaatse kwam, werd de verdachte overgebracht naar het cellencomplex op de Noorderlaan. Hij wordt voorgeleid. (BSB)