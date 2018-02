Dief beseft niet dat camera hem haarscherp filmt PARKET ZOEKT OVERVALLERS EN INBREKER MET HULP TV-KIJKERS 01 februari 2018

02u45 0 Borgerhout De speurders zijn op zoek naar een man die eind november heeft ingebroken in een appartement in Borgerhout. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij het appartement zorgvuldig doorzoekt en enkele spullen steelt. De beelden zijn dinsdagavond verspreid via het opsporingsprogramma Faroek op VTM.

Op 23 november van vorig jaar kon een man een appartement binnendringen in Borgerhout. Rond twintig over zeven 's avonds waren de bewoners van het appartement even de deur uit. De inbreker zag zijn kans om via de regenpijp op het terras te klauteren. Daar sloeg hij een raam aan diggelen.





Cash

In één van de kamers heeft een camera de man gefilmd zonder dat die dat door had. Die beelden zijn dinsdagavond getoon in het VTM-opsporingsprogramma Faroek. Daarin is te zien hoe de inbreker in een grote kast op zoek gaat. Wellicht is de man enkel geïnteresseerd in cash geld en juwelen, want voor de flatscreen, computer en andere elektronica heeft hij geen interesse.





Na een tijdje vindt de man iets dat hem interesseert en hij stopt het in zijn broekzak. Hij verlaat de kamer, doorzoekt de rest van het appartement en keert nog enkele minuten terug om dezelfde kast te doorzoeken. Hij breekt een kistje open, maar ook daarin zit geen interessante buit. Op een bepaald moment komt hij heel dicht bij de camera.





Langwerpig gezicht

Het gaat om een man met een langwerpig gezicht en donker haar dat aan de zijkanten opgeschoren is.





Personen die meer info hebben over deze zaak kunnen dat melden via het gratis nummer van de politie 0800/30.300 of met een e-mail: opsporingen@police.belgium.eu. (BSB)