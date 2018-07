Deze koffiezaak loopt op rolletjes SAM VERHEYEN TREKT DOOR STAD MET MOBIELE BAR DAVID ACKE

18 juli 2018

02u36 0 Borgerhout Koffie en bakfietsen: voor Sam Verheyen is het de gedroomde combinatie. Hij bouwde een bakfiets om tot hippe koffiebar en trekt ermee door Antwerpen. Van een espresso tot een café Latté: alles is te verkrijgen aan zijn mobiele bar. Per verkocht kopje gaat er bovendien 10 cent naar een goed doel.

Je bent een koffiefanaat en wilt graag als zelfstandige aan de slag, maar ziet het niet zitten om de zoveelste koffiebar te openen. In het geval van Borgerhoutenaar Sam Verheyen start je dan maar een koffiezaak op wieltjes. Met zijn bakfiets trekt Sam door de stad om op verschillende plaatsen een espresso, café latté of koffie te verkopen. "Ik ben nu een kleine maand bezig en zit nog volop in de ontdekkingsfase. Je kan op voorhand wel alles proberen uit te stippelen, in de praktijk verandert er toch nog heel wat. Zo heb ik ontdekt dat niemand op een koffiesmoothie zit te wachten", lacht Sam.





Uit de kluiten gewassen

Sam bouwde een bakfiets om tot een echte koffiebar op wielen. "Het is een uit de kluiten gewassen bakfiets van ruim vijfhonderd kilo geworden met alles erop en eraan." Er is een waterbidon van vijftig liter waarmee koffies gemaakt worden, een batterij die de koffietoestellen van stroom voorziet en een gasbrander om water te koken. Na verloop van tijd zal de bakfiets verder geoptimaliseerd worden. "Vooral aan het gewicht zal moeten worden gesleuteld. De banden kunnen de vijfhonderd kilo amper aan."





Sams doel is om op vaste plekken in de stad koffie te verkopen. Zo ziet hij Den Bell, of een van de Antwerpse parken als mogelijke locaties. Op dit moment verkent hij vooral de festivals. "Heel handig: ik hoef mij niet te verplaatsen én er is veel volk. Ideaal om feedback te krijgen." In een vorig leven was Sam nog skileraar in het buitenland. Maar die job is seizoengebonden en er een heel jaar van leven lukte niet. "Ieder jaar nog zes tot acht weken skiles geven, dat zou moeten lukken. De rest van de tijd focus ik mij op Wilde Koffie."





Goed doel steunen

Maar Sam wil niet alleen straffe koffie aan de man brengen. "Per verkochte koffie gaat er 10 cent naar Eight. Dat is een goed doel dat mensen in Afrika een basisinkomen schenkt. Op die manier kunnen die mensen zelf hun leven inrichten zonder dat wij hen gaan vertellen wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen", besluit Sam.





www.wildekoffie.be