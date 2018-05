Deelsysteem kinderfiets breidt uit 08 mei 2018

A'pen op Wieltjes, het Antwerps deelsysteem voor kinderfietsen, breidt uit naar Spoor Oost in Borgerhout. Veel kinderen hebben geen eigen fiets. Kinderfietsen zijn immers vaak duur en kinderen ontgroeien hun fiets snel. Voor gezinnen met meerdere kinderen is zowel de aankoop als het onderhoud van verschillende fietsen een dure kwestie. Ouders die wel kinderfietsen aankopen, weten vaak niet wat te doen met ontgroeide kinderfietsen. Vormingplus, van wie het initiatief A'pen op wieltjes uitgaat, wil hiervoor een oplossing bieden met een deelsysteem voor kinderfietsen. Ouders kunnen er terecht om een fiets te lenen, om een kinderfiets te schenken, of om te ruilen voor een groter exemplaar. Intussen rijden er ongeveer een 300-tal fietsen van A'pen op wieltjes rond. Ongeveer 210 fietsen daarvan zijn ontleend aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming. (ADA)