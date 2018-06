De Theatergarage wint Matexi Award 09 juni 2018

Buurtontwikkelaar Matexi heeft voor het derde jaar op rij de Matexi Award georganiseerd. De prijs beloont zes succesvolle initiatieven die erop gericht zijn om buren dichterbij elkaar te brengen. In de categorie 'Projecten door particulieren' won De Theatergarage in Borgerhout. 500 gezinnen engageerden zich voor de gezamenlijke aankoop door een coöperatieve actie. De garage is eigendom van de buurt, voor en door de bewoners. Vrijwilligers ontfermen zich over De Theatergarage met vooral kinder- en jongerenprogrammatie. Resultaat: meer dan honderd activiteiten in beginjaar 2017. Het eerste autonome buurtcultuurcentrum in Vlaanderen had vorm en inhoud. De jury prees de straffe daadkracht van de buurt, het zakelijk vernuft, de open en brede werkingscultuur en de enorme inzet van zoveel vrijwilligers. De prijs bedroeg 1.500 euro. (ADA)