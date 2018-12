De Roma start crowdfunding voor renovatie foyer ADA

14 december 2018

11u28 0 Borgerhout De Roma is op zoek naar 100.000 euro om de authentieke foyer een opknapbeurt te geven. Dat geld wil de Antwerpse volksschouwburg bijeen krijgen via een grote fondswerving. “100.000 euro is veel geld maar als 1.000 mensen 100 euro schenken zijn we er.”

Help De Roma in de lift. Onder die naam start de Antwerpse volksschouwburg De Roma een grote fondsenwerving op. “We zijn op zoek naar 100.000 euro voor de renovatie van onze authentieke foyer”, legt algemeen coördinator Danielle Dierckx uit. “Dat is veel geld, maar niet onmogelijk. Als we 1000 mensen vinden die ieder 100 euro willen storten, zijn we er.” Alle donateurs van ‘Help De Roma in de lift’ worden als eerste uitgenodigd op de opening van de nieuwe foyer en krijgen een exclusieve uitvergrote foto van De Roma, gemaakt door één van de vijf huisfotografen.

In de vernieuwde foyer zal er meer aandacht zijn voor de mindervalide bezoekers. Zo zal er een lift komen zodat ook mensen die moeilijk te been zijn gemakkelijk tot op het balkon geraken en kunnen genieten van een concert. Daarnaast zal ook de bar vernieuwd worden waardoor de concertgangers nog beter bediend zullen worden.

“Uiteraard kan een renovatie van onze foyer enkel met respect voor de geschiedenis en authenticiteit van ons gebouw. Dat kost geld. Veel geld.” Maar Danielle Dierckx heeft er alle vertrouwen in dat De Roma het benodigde bedrag bij elkaar zal krijgen. “Het verhaal van De Roma is uniek. Onze oude cinema- en variétézaal werd door talloze vrijwilligers met de blote handen van de ondergang gered. Vandaag zetten 450 vrijwilligers zich in voor het dagelijkse reilen en zeilen. Het publiek draagt ons een warm hart toe. Ik ben ervan overtuigd dat vele mensen ook mee hun schouders willen zetten onder dit nieuwe project!”

Als alles volgens plan loopt starten de renovatiewerken in de zomer van 2019 en opent de vernieuwde foyer bij de start van het nieuwe seizoen in september 2019.

Wie mee wil doen met ‘Help De Roma in de lift’ vindt alle informatie op www.deroma.be/indelift. Storten (100 euro) kan op BE 237 340077682 91 met vrije mededeling: ‘Help De Roma in de lift’.