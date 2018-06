De Roma sluit seizoen af met wereldrecord 30 juni 2018

Begin er vooral thuis niet aan: het Ethiopische circusduo The Adole Brothers verbeterde gisteren in De Roma het wereldrecord 'Risley Flips'. Of meer officieel: Icarian Games. Hoe dan ook, bij die spectaculaire discipline moet je op 30 seconden tijd zoveel mogelijk achterwaarts rondjes draaien op de voeten van je partner.





Het Ethiopische broederpaar sloot met zijn stunt Cirq a Roma af, het magische circusspektakel op het einde van het seizoen. Met 32 flips op 30 seconden stond het wereldrecord al scherp. Straf dus dat het duo tot liefst 35 flips geraakte. Een deurwaarder, twee officiële getuigen en twee sportleraars zorgden ervoor dat de prestatie in het Guinness Book of Records komt. De avond was nog om een andere reden historisch. Coördinator Paul Schyvens (67) heeft nu definitief de deur dichtgetrokken en gaat met pensioen. Danielle Dierckx (44) volgt hem op. (PHT)