De Roma slaat circustent weer op AL 3 VAN DE 8 VOORSTELLINGEN VAN CIRQ À ROMA UITVERKOCHT DAVID ACKE

15 juni 2018

02u28 0 Borgerhout De Roma wordt binnenkort voor de tweede keer omgedoopt tot Cirq à Roma. Na het succes van de eerste editie in 2016 zal het cultuurcentrum opnieuw een circusvoorstelling presenteren. Ook nu vliegen de tickets de deur uit en zijn al drie van de acht voorstellingen uitverkocht.

Na een erg succesvolle eerste editie in 2016 komt er dit jaar een tweede editie van Cirq à Roma. De Roma, Laika en het circusduo Fredrique Snoeks en Bert Loenders slaan daarvoor opnieuw de handen in elkaar. Dat de mix van magie, acrobatie en culinair genot aanslaat, bewijst het tempo waarmee de tickets de deuren uitvliegen. "Normaal stonden er vijf voorstellingen gepland maar dat hebben we opgetrokken naar acht", vertelt An Overath van De Roma. Fredrique en Bert zijn een koppel uit Merksem. Zij selecteerden een tiental artiesten die hun act zullen brengen tijdens een avondvullend programma.





Buikje rond eten

"We hebben artiesten uit binnen- en buitenland. Uit Finland komen Lotta en Stina. Zij brengen met Rolla Bolla een evenwichtsact. De Franse comédienne Ava zal door de show heen verschillende humoristische intermezzo's verzorgen. Maar we hebben ook Nils uit Hasselt die een lange paal gebruikt om door de lucht te zweven", vertelt Fredrique. De verschillende acts zullen aan elkaar geweven worden door presentator Kobe Van Herwegen en het geestig gestoorde DJ-duo Stefaan de Winter van Die Spielerei en Kris Ercken.





"Toch moet je geen traditioneel circus verwachten. De hele setting is zo opgebouwd dat je als publiek maximaal betrokken bent bij het spektakel. In het midden van de zaal heb je een groot rond podium met daarrond nog verschillende speelvlakken. De artiesten zullen zich gewoon tussen de mensen begeven en de mensen ook bedienen", aldus Fredrique. Voor dat culinaire plezier zorgt opnieuw Peter De Bie van Laika. Als culinair theatermaker weet hij zijn publiek telkens opnieuw te verrassen. "De gasten zullen op het einde van de avond hun buikje rond gegeten hebben. De bedoeling is dat de menu op subtiele en minder subtiele manier in dialoog gaat met de acts. Op dit moment ben ik nog volop bezig met de menu samen te stellen. Ik kan wel verklappen dat het grotendeels vegetarisch zal zijn", aldus Peter. Al een hele week wordt er hard gewerkt om De Roma klaar te krijgen tegen de première op vrijdag 22 juni. Vorig jaar was er geen Cirq à Roma ondanks het enorme succes van de eerste editie. "Logistiek is dat onmogelijk", vertelt Veerle Janssens van Laika. "Wij spelen elk jaar zo een 400 voorstellingen waardoor een groot evenement als Cirq à Roma niet altijd past binnen de planning. Er werken zoveel mensen aan mee. Maar wegens het succes wilden we toch heel graag onze schouders er nog eens onderzetten."





Alle info op www.cirqaroma.be