De Kreuners voor het eerst te zien in De Roma

02 april 2019

“Nog nooit stonden De Kreuners in De Roma, maar we weten nu al dat het een ‘match made in heaven’ is!” Zo kont De Roma de komst van Walter Grootaers en co aan. Het zal de eerste keer zijn dat De Kreuners naar Borgerhout komen. Voor de fans is het wel nog even geduld hebben. De feel-good rockers komen pas op 19 december hits als Ik wil je, Zo Jong, Zij Heeft Stijl, Cous-Cous Kreten, Layla en Verliefd op Chris Lomme zingen.

Van bij hun eerste doortocht op Humo’s Rock Rally in 1978 drukten ze een stempel op het Belgische muzieklandschap. In 2012 besloten ze te stoppen. Hun comeback in 2018 resulteerde in een festivalzomer, met 27 optredens voor 185.000 fans. Het leverde De Kreuners een nieuwe portie energie en inspiratie op, met in het najaar van 2018 een nieuwe single: Viktoria, een cover van The Kinks.

Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 5 april via www.deroma.be, 03 600 16 60 en Fnac.