Date niet onder de indruk van 'El Chapo van Borgerhout' 20 maart 2018

Een 37-jarige Antwerpenaar riskeert 7 maanden cel voor bedreigingen en smaad. De man had via een chatkanaal kennis gemaakt met een vrouw uit Kampenhout. De twee spraken af en hij kwam na een taxrit van 170 euro aan bij haar woning. Ze had blijkbaar een iets ander type verwacht dan de beklaagde en ze vroeg hem dan ook om te vertrekken. De man, met een broek vol goesting en een lege portefeuille, wilde hier niets van weten en bedreigde haar en haar kinderen. Ze haalde politie erbij die hem in naburig café aantrof. Het kwam tot een woordenwisseling waarbij de man zich laatdunkend uitliet over de agenten. "Ik ben de El Chapo van Borgerhout. Ik verdien op 1 dag wat jullie op 1 jaar verdienen", klonk het. De verdediging vraagt om de opslorping omdat hij binnenkort veroordeeld wordt in een andere zaak uit dezelfde periode.