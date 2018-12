D’Haese wordt geen schepen NBA

14 december 2018

20u00 0 Borgerhout Jos D’Haese wordt dan toch geen schepen in Borgerhout. De jonge politicus zou tegen een veto van Groen zijn aangelopen, zelf zegt hij federaal te willen gaan.

Na het afhaken van voormalig schepen voor PVDA Zohra Othman sprong Jos D’Haese in de bres voor Borgerhout, hij trok er de lijst en evenaarde de score uit 2012 met bijna 16 procent. Vandaag werd duidelijk dat hij geen bestuursfunctie zal opnemen in het district. “We wilden iemand die zich echt volop kon storten op het district. Een schepenambt is een halftijdse job die je wel goed moet doen. We denken dat Ben Van Duppen (niet rechtstreeks verkozen nvdr.) dat heel goed zal doen. Zelf liggen mijn ambities op een ander niveau”, zegt D’Haese. Hij maakt zich alvast op voor mei 19. Criticasters laten eerder uitschijnen dat D’Haese te radicaal zou zijn en dat Groen een veto tegen hem instelde.