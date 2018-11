Controle onaangepast rijgedrag en buitenlandse huurvoertuigen Sander Bral

De verkeerspolitie hield dinsdag een controleactie rond onaangepast rijgedrag en buitenlandse huurvoertuigen. De actie vond plaats in de omgeving van de Kerkstraat in Borgerhout, Berchem-Station en rond de Sint-Bernardsesteenweg. In totaal werden elf bestuurders en hun voertuigen gecontroleerd. Er werden twee pv’s opgemaakt voor een foutieve inschrijving. Vijf bestuurders kregen een boete voor gsm-gebruik achter het stuur. Eén bestuurder kreeg een pv voor het negeren van het rode licht en één bestuurder krijgt twee fiscale pv’s in de bus. Met de acties wil de Antwerpse politie de overlast van onaangepast rijgedrag in de stad verminderen.