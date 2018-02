College keurt aankoop voormalig postkantoor goed 15 februari 2018

Het Antwerpse college heeft de aankoop goedgekeurd van het voormalige postkantoor in de Wilgenstraat in de Seefhoek. Dat betekent dat het punt op de gemeenteraad zal worden voorgelegd ter goedkeuring. Wanneer de gemeenteraad instemt met de aankoop kan er over gegaan worden tot de eigenlijke koop van het 4.000 vierkante meter grote gebouw. "In de eerste plaats zal het gebouw ingericht worden als kinderopvang. Als dat ingetekend is, wordt er gekeken naar welke andere noden er zijn in de buurt en de haalbaarheid daarvan. Vervolgens wordt de timing bekeken. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg", klinkt het op het kabinet van schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). (ADA)