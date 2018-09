Charlotte Gainsbourg komt naar De Roma 06 september 2018

De Franse zangeres en actrice Charlotte Gainsbourg (47) treedt op vrijdag 14 december op in De Roma. De getalenteerde dochter van Jane Birkin en Serge Gainsbourg bracht de voorbije jaren fel gesmaakte albums uit.





Eind vorig jaar verscheen 'Rest', een magistrale plaat waaraan onder meer ex-Beatle Paul McCartney en Guy-Manuel de Homem-Christo (Daft Punk) meewerkten. Gainsbourg maakte na moeilijke jaren, volgend op de dood van haar zus, met het album korte metten met de demonen in haar hoofd. Verwacht in De Roma dromerige melodieën en subtiele arrangementen.





Tickets: www.deroma.be, 03/600.16.60, Fnac en Proximus GoForMusic. (PHT)