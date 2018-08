Cannabisplantage zet dakappartement in lichterlaaie 18 augustus 2018

02u33 0 Borgerhout Een hevige brand heeft gistermorgen een dakappartement op de hoek van de Kerkstraat en de Lammekensstraat vernield. De onderliggende flat en restaurant 't Fonteintje op het gelijkvloers zijn ook tijdelijk niet bruikbaar. De oorzaak van de brand ligt vermoedelijk bij een cannabisplantage op de bovenverdieping.

Het was iets na 6.30 uur dat de hulpdiensten de melding kregen van de uitslaande dakbrand. "De brandweer heeft eerst snel gekeken of er op de eerste verdieping en het gelijkvloers nog mensen waren, maar dat bleek niet het geval", zegt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen.





"Toen de brand onder controle was, werd ook de bovenste verdieping gecontroleerd. Daar werden eveneens geen slachtoffers aangetroffen, maar wel iets anders." Dat bleek een cannabisplantage van net iets meer dan 150 planten. Mogelijk is aan de kweekinstallatie een kortsluiting ontstaan. De eigenaar van het pand wordt gehoord in verband met de zaak. De brand was wel het gespreksonderwerp van de dag in de buurt. "Ik had nooit durven vermoeden dat er een plantage op de zolderverdieping was ingericht", zegt de uitbater van een naburige zaak.





"Normaal zie je dan toch mensen met potgrond en lampen over en weer lopen? Niets van gemerkt. De uitbater is overigens een vriendelijk man." Tijdens de brand was er op een bepaald moment ook een knal te horen. "Die was afkomstig van een gasfles", zegt Jasmien O van de Brandweer Zone Antwerpen. "Maar die gasfles lag zeker niet aan de oorzaak van de brand." (VTT/BJS)