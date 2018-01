Café zonder drank gaat dicht wegens drugs 27 januari 2018

Café Kebdana aan de Gijselsstraat in Borgerhout moet zes weken dicht vanwege drughandel. Dat besliste het college en de burgemeester. Het café moest in 2014 al eens sluiten omwille van drugoverlast. Tijdens een observatie stelde de politie vast dat in een uur negen personen het café heel kort bezochten. Te kort om er iets te kunnen drinken. De politie controleerde twee personen toen ze buitenkwamen. Beiden hadden hasj op zak. Een van hen verklaarde dat hij de drugs net van een man achter de toog had gekocht. Uit de verhoren van beide personen bleek dat de zaakvoerder van het café en de man achter de toog de drughandel organiseerden. Daarna voerde de politie in het café een controle uit. Er waren acht klanten aanwezig. Geen enkele was iets aan het drinken of aan het eten. Achter de toog stonden amper glazen om klanten te bedienen. Bovendien was de koffiemachine stuk. (NBA)