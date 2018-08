Café tijdelijk dicht wegens drughandel 01 september 2018



Café de Prins in d Leopoldstraat in Borgerhout wordt gesloten wegens drugshandel. Het café moet zes weken dicht. Het is niet de eerste keer dat er zich illegale feiten afspeelden. De politie stelde vast dat enkele bezoekers het café slechts enkele minuten bezochten en meteen naar het plein gingen. Daarop kregen ze opnieuw melding over drugshandel in een café aan de Prins Leopoldstraat. De politie kon vaststellen dat er minstens drie deals zijn doorgegaan op het plein en dat het café enkel diende als uitvalsbasis voor de handel in verdovende middelen. De zaakvoerder werd gearresteerd, voorgeleid en aangehouden. (ADA)