Café Poco Loco moet 2 maanden dicht wegens drugshandel BJS

17 januari 2019

Café Poco Loco in Borgerhout, dat genoemd wordt in het drugsdossier rond peetvader Abdelhakime D. (61), moet op bevel van de burgemeester twee maanden dicht.

De politie stelde vast dat een aantal bezoekers het café op de Turnhoutsebaan slechts enkele minuten bezocht en meteen weer vertrok. Twee personen die het café hadden verlaten, hadden beide cocaïne op zak en verklaarden die in het café te hebben gekocht, en dat al eerder te hebben gedaan. Bij controle van het café werd nog een aanwezige persoon betrapt op cocaïnebezit.

De zaak werd doorzocht en de politie stelde vast dat in het café weinig tot geen dranken worden verkocht. Er waren geen klanten aanwezig die iets consumeerden noch stonden er ergens lege glazen. Tijdens de controle probeerden nog een tiental personen die zich verdacht gedroegen, binnen te komen. Er werden geen drugs in de inrichting gevonden. De zaakvoerder werd gearresteerd en voorgeleid.

De naam van Poco Loco valt ook in het dossier rond Abdelhakime D., peetvader van een Marokkaanse criminele familie die een netwerk van drugscafés runt. Het Kali-team, dat is samengesteld uit speurders van de lokale politie en de federale gerechtelijke politie, kwam eind december tijdens een grootschalige operatie in actie tegen de familie D. Zes personen werden toen opgepakt.