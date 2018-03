Café dicht na vondst drugs in toiletpapier 10 maart 2018

02u40 0

De burgemeester laat een café in de Van de Poelstraat in Borgerhout wegens drughandel voor zes weken sluiten. De uitbater en een dealer zijn gearresteerd. Echt smakelijk zijn de feiten niet: de politie vond aan het wiel van een auto zes dosissen hasj die gewikkeld waren in wc-papier. Datzelfde papier was ook aangetroffen in de onderbroek van de dealer. De dealer liep tegen de lamp nadat agenten bij een controle in twee auto's telkens 2,32 gram hasj hadden gevonden. De twee automobilisten gaven toe dat ze de drugs net bij de dealer in kwestie hadden gekocht in het café in de Van de Poelstraat. Het viel de politie op dat de uitbater vaak een sigaret kwam roken op straat. Hij deed dat telkens bij dezelfde auto. De dosissen hasj zaten verstopt aan het wiel. Daarop doorzochten agenten het café, waar niemand iets dronk. Menukaarten waren er niet, de koffiemachine stond af.





De uitbater en de dealer bleken gekend te zijn voor drugfeiten. (PHT)