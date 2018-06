Burgemeester laat café vier weken sluiten 02 juni 2018

02u58 0 Borgerhout Een café in de Godtsstraat in Borgerhout moet vier weken dichtblijven. Dat besliste het college vrijdag. In de keuken lag cocaïne op een bord.

De politie kreeg het café in de gaten nadat ze bij een controle van een man een gebruiksdosis hasj had gevonden. Hij bekende dat hij al een jaar lang om de twee weken voor 10 euro van die drugs kocht in het café in de Godtsstraat. Daarop volgde een observatie van het etablissement. Een man die heel kort binnen was geweest, werd gecontroleerd en had 2,34 gram hasj bij zich. Hij wees de zaakvoerder van het café aan als dealer. De politie viel de zaak binnen. Een klant was een joint aan het rollen in de rookruimte en de zaakvoerder bezat twee dosissen hasj van 2,36 en 0.34 gram. Achter de toog lagen nog eens twee dosissen en in de keuken zelfs een bord met cocaïne op. De zaakvoerder gaf toe dat hij de drugs soms snuift. Hij bleek gekend voor drughandel- en bezit. In 2012 baatte de man een ander Borgerhouts café uit dat wegens drugsverkoop twee maanden moest sluiten. (PHT)