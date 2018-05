Bromfietsdief gevat tijdens korpsactie 23 mei 2018

02u47 0

Tijdens een korpsactie Silvius konden drie inspecteurs in burger een verdachte van een bromfietsdiefstal onderscheppen in Borgerhout. De verdachte probeerde afgelopen weekend aan een controle te ontsnappen, maar liet het voertuig na een korte achtervolging met heel wat verkeersinbreuken achter in de Borgerhoutsestraat. Via de nummerplaat konden de inspecteurs de eigenaar achterhalen. De politie kon de dief arresteren in de Bloemstraat . (BSB)