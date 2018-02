Broers slaan politie, rechter slaat terug STRENGE STRAFFEN UITGESPROKEN NA AGRESSIE OP SINKSENFOOR JONATHAN BERNAERTS

22 februari 2018

02u34 0 Borgerhout De Antwerpse broers die afgelopen zomer op de Sinksenfoor agenten in elkaar sloegen, zijn veroordeeld. Othman H. (23) kreeg 18 maanden cel, zijn broer Aiman (15) is voor de jeugdrechter verschenen. De broers verkochten op de foor eerst het vriendje van hun zusje een pak slaag, daarna keerden ze zich tegen de politie. Het incident werd door een omstaander gefilmd.

26 juni 2017, Borgerhout. Twee inspecteurs van de Antwerpse lokale politie houden een surveillancerondje langs de attracties van de drukbezochte Sinksenfoor. Wanneer ze in de verte een vechtpartij opmerken, snellen ze ernaartoe. Totaal onverwacht keren twee jongeren, de boers Othman en Aiman H. uit Merksem, zich tegen de politie. In een vlaag van blinde agressie trapt de minderjarige Aiman een van de agenten vol in het gezicht. De aanvallers viseren ook de collega-inspecteur. In een filmpje van een getuige - dat later via sociale media massaal gedeeld zal worden - is te zien hoe die man verscheidene vuistslagen incasseert.





Waarom de broers H. zo driest te werk gingen, mag een raadsel heten. Wellicht deed de ontmoeting die hun zusje even voordien op de Sinksenfoor had, hun gemoederen verhitten. Het meisje had samen met I., een vriend, enkele attracties bezocht. En dat was dik tegen de zin van Aiman, die dat had opgemerkt. De tiener trommelde zijn oudere broer Othman op. Samen zouden ze I. eens goed op z'n plaats zetten. Ze probeerden I.'s gsm af te nemen. Omdat de jongen zich hevig verzette, kreeg hij rake klappen.





Met eieren bekogeld

Het filmpje over het geweld op de Sinksenfoor ging in geen tijd viraal en lokte overal grote verontwaardiging uit. Borgerhout had er het weekend voordien namelijk al verscheidene incidenten met probleemjongeren opzitten. Zo waren agenten in Borgerhout met eieren bekogeld toen ze vaststellingen deden na een ongeval. En liep de arrestatie van een jonge bromfietsdief volledig uit de hand toen omstaanders zich tegen de politie keerden.





Voor Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) was de maat vol. "Je mag het licht van de zon niet ontkennen", klonk het fors. "Islam, ramadan, Marokkaans en Borgerhout. Die vier factoren veroorzaken telkens ongeregeldheden. Men kan mij etnische profilering verwijten, maar het zij zo." Om het geweld te stoppen kwamen er in de probleembuurten extra politiepatrouilles en systematische identiteitscontroles. De Wever kondigde zelfs aan dat hij de daders het land zou laten uitzetten 'als dat mogelijk is'.





"Choquerend"

Bij het Antwerpse gerecht klonk na de vechtpartij op de Sinksenfoor een gelijkaardig geluid. "Deze feiten zijn ronduit choquerend en zorgwekkend", liet een parketwoordvoerster optekenen. Othman belandde na zijn arrestatie voor enkele maanden in de gevangenis, zijn jongere broer Aiman werd stante pede naar een gesloten instelling gestuurd.





Inmiddels zijn de twee beklaagden respectievelijk voor de correctionele rechtbank en de jeugdrechtbank verschenen. Othman werd veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 9 maanden effectief, en een boete van 800 euro (het parket had 18 maanden effectief en 1.200 euro gevorderd). De jongeman werd schuldig bevonden aan het toebrengen van zware slagen, weerspannigheid en de afpersing van I., de vriend van zijn zusje. Voor Aiman nam de jeugdrechter 'de gepaste maatregelen'. De twee toegetakelde agenten krijgen een voorlopige schadevergoeding van ruim 3.000 euro.





Burgemeester De Wever is tevreden met de veroordeling. "Het is een goede zaak dat met dit vonnis een duidelijk signaal wordt gegeven dat agressie tegen mensen die waken over onze veiligheid absoluut niet door de beugel kan. Het parket heeft terecht steeds gezegd daar zeer zwaar aan te tillen, en ik ben blij dat de rechter daar binnen de wettelijke mogelijkheden een streng gevolg aan heeft gegeven."