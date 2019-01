Britse jazzsensatie Maisha komt naar De Roma ADA

15 januari 2019

De zeskoppige jazzband Maisha onder leiding van drummer Jake Long is één van de strafste acts uit de bruisende nieuwe jazzscène die in Londen de kop opsteekt. De nummers van dit uitzonderlijke ensemble refereren naar John Coltrane en Pharaoah Sanders, maar even goed naar de afroklanken van Fela Kuti en Shabaka Hutchings. Feel-good jazz van de bovenste plank. Op zaterdag 18 mei komt Maisha naar De Roma.

Naast Jake Long staat onder andere saxofoniste Nubya Garcia op het podium. Garcia is bekend van haar eigen platen met Nubya’s 5ive, haar werk aan de zijde van Moses Boyd en een hoop andere straffe projecten die mee de nieuwe klank van de UK jazzscène bepalen.

Maisha’s debuut There Is A Place verscheen eind 2018 op Gilles Peterson’s Brownswood Recordings en schopte het meteen tot in een hoop eindejaarslijstjes. Sindsdien is de jazzband aan een stevige opmars bezig in Londen en lonkt ook het buitenland. Met het nummer Inside The Acorn kreeg Maisha onlangs de eer om de bejubelde Brownswood Recordings-verzamelaar We Out Here te openen. Info & tickets via www.deroma.be