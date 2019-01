Borgerhout klinkt op nieuwe jaar ADA

14 januari 2019

10u13 0

Het district Borgerhout nodigt iedereen uit om samen te klinken op het nieuwe jaar. Op zondag 27 januari in het te Boelaarpark van 18 uur tot 18 uur wordt het park speciaal omgebouwd tot Winterbar. Er is gratis groentesoep, het Baghdad Disco Team zorgt voor de muzikale noot samen met fanfare Hopfrog en ook de Borgerhoutse Reuskens zullen aanwezig zijn. Gastheer van dienst is Michaël Pas, hij zal alles in goede banen leiden. Verder zijn er wandelingen door het park, een hoogteparcours, maffe kapsels en grime.